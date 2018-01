Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Oberlandesgericht Düsseldorf wird seine Entscheidung zu den Gewinnen auf Investitionen in Stromnetze erst in gut zwei Monaten fällen. Wie ein Gerichtssprecher nach der Verhandlung erklärte, wird das Urteil am 22. März gesprochen. Vorher seien keine weiteren Verhandlungstage angesetzt.

Für die Stromversorger ist der Prozess äußerst wichtig. Rund 1.100 Unternehmen aus der Energiebranche hatten gegen einen Beschluss der Bundesnetzagentur geklagt, die Renditen auf das Netzgeschäft deutlich zu senken. Das Oberlandesgericht hat 29 Klagen als exemplarisch ausgewählt und entscheidet in einem Musterverfahren darüber. Die Betreiber der Stromnetze wollen die Kürzung der Renditen um gut ein Viertel nicht hinnehmen.

Für Stadtwerke und Energiekonzerne sorgt das Netzgeschäft für sichere Gewinne, die im harten Wettbewerb auf dem Strommarkt hohe Bedeutung für die Unternehmen haben.

