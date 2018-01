Zürich (ots) - Das US-Portal Muzbnb, das sich mit einer

Appartement-Vermittlung an moslemische Gäste richtet, startet in der

Schweiz. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen

Ausgabe. Ein erstes Objekt im Kanton Wallis ging dieser Tage online.

«Verbier ist unser Start in der Schweiz», sagt Muzbnb-Sprecherin

Aadila Sabat-St. Clair, «wir hoffen 2018 auf insgesamt 100 Schweizer

Objekte.»



Gemäss dem jährlich erscheinenden «Global Muslim Travel Index»

waren 2016 rund 121 Millionen Moslems auf internationalen

Ferienreisen unterwegs; bis 2020 soll die Zahl auf 156 Millionen

wachsen. Hierzulande sind Genf und das Berner Oberland besonders

beliebt. Muzbnb rechnet sich weitere Wachstumschancen aus: «Wir

peilen in Zukunft 5000 Schweizer Objekte an.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90