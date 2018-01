Linken-Chefin Katja Kipping sieht die SPD "auf einem dramatischen Schlingerkurs", der den Niedergang der Sozialdemokratie noch beschleunige. "Wenn die SPD aus Furcht vor Neuwahlen in eine letzte Notgemeinschaft mit CDU-Chefin Angela Merkel flieht, ist dies politischer Selbstmord aus Angst vor dem Tod", sagte Kipping der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe).

Wer die gesellschaftlichen Mehrheiten nach links verschieben wolle, dürfe nicht wie der SPD-Vorsitzende Martin Schulz "auf ein ängstliches Weiter so setzen", so Kipping. Da helfe es nicht, wenn Schulz mit einer Revisionsklausel das Bündnis mit der Union plötzlich auf zwei Jahre verkürzen wolle. Die Linken-Chefin kritisierte außerdem, dass die SPD mit ihrem "ewigen Hin und Her" die Politik- und Demokratieverdrossenheit vieler Bürgerinnen und Bürger noch verfestigen werde.