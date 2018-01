Unterföhring (ots) - - Sky nominiert für Grimme-Preis 2018 in der Kategorie "Information und Kultur Spezial" für Live-Berichterstattung rund um die Neuinszenierung von Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" 2017 - Sky Arts und Sky 1 zeigten die Eröffnungspremiere der Bayreuther Festspiele im Rahmen einer achteinhalbstündigen Sondersendung mit exklusive Einblicken, Gesprächen und Hintergrundberichten live vom grünen Hügel - Wiederholung: Sonntag, den 25. Februar um 20:15 Uhr auf Sky Arts HD - 54. Grimme Preis wird am 14. März 2017 in Marl verliehen



Unterföhring, 17. Januar 2018 - Oper mal anders: Unter diesem Motto realisierte Sky im Juli 2017 die Übertragung der "Meistersinger von Nürnberg" als achteinhalbstündige Opern- und Unterhaltungssendung, live vom Grünen Hügel in Bayreuth und erhielt hierfür heute eine Spezialnominierung für den Grimme-Preis 2018. Moderiert von Kulturjournalist und Sky Arts Moderator Axel Brüggemann bot Sky mit "Bayreuth 2017" zur Eröffnungspremiere der letztjährigen Bayreuther Festspiele eine exklusive Kombination aus Show und Talk, Opern-Liveübertragung und rotem Teppich, ergänzt um Informationen rund um Bühne, Bayreuth und die Rezeptionsgeschichte des Werkes.



Live aus dem Sky Studio direkt vom Festspielhügel gaben Bayreuth-Fans wie Ina Müller, Thomas Hermanns, Wigald Boning, Fritz von Thurn und Taxis ihre Einschätzungen der Inszenierung. Vierzig Einspielfilme zu allen Facetten von Bayreuth und der "Meistersinger", Gespräche mit den Opernstars, die Auseinandersetzung mit der Werkgeschichte, u.a. zur Zeit des Nationalsozialismus sowie ein Blick auf das historische Setting der Neuinszenierung, die Nürnberger Prozesse, boten ein "Gesamterlebnis Oper", wie es im deutschen Fernsehen bisher noch nicht zu sehen war. Zum ersten Mal in der Geschichte des Bayreuther Festspielhauses war es zudem möglich, die Akteure noch während des Premierenapplauses mitten auf der Bühne zu interviewen und so direkt einzusteigen in den Diskurs über das Dargebotene.



Christian Asanger, VP Entertainment Channels Sky Deutschland: "Bayreuth ist die Champions League der Hochkultur. Hinter dem Konzept mit unserem großartigen Bayreuth-Experten Axel Brüggemann stand die Überlegung, sowohl den Liebhabern der klassischen Musik einen einzigartigen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen, als auch ein neues Publikum für die Welt der Oper zu begeistern. Es freut und bestärkt uns sehr, dass unserem Experiment die Ehre einer Grimme-Preis-Nominierung zu Teil wird."



Bayreuther Festspiele auf Sky: Sky übertrugt 2017 zum zweiten Mal live von den Bayreuther Festspielen. Bereits 2016 hatte der Kunst- und Kultursender Sky Arts HD den gesamten "Ring des Nibelungen" in Deutschland, Österreich, dem Vereinigten Königreich, Irland, Italien und Australien aus dem Bayreuther Festspielhaus live und exklusiv gezeigt - ein Novum der Fernsehgeschichte.



Rund um die Ausstrahlung der neuinszenierten Oper "Die Meistersinger von Nürnberg" unter Regie von Barrie Kosky produzierte Sky 2017 nun ein mehrstündiges exklusives Live-Unterhaltungsformat-Format. Die achteinhalbstündige Sky Sondersendung "Bayreuth 2017" wurde am 25. Juli 2017 von Sky Arts HD sowie von Sky 1 live übertragen und war zudem über den Streaming-Dienst Sky Ticket auch für Nicht-Abonnenten auf Abruf verfügbar. Wiederholung am Sonntag, den 25. Februar um 20:15 Uhr auf Sky Arts HD.



Produktions-Team Autor: Matthias Greving, Axel Brüggemann, Lena Döring Schnitt: Marco Kies, David Kasperowski, Christoph Dobbitsch, Frank Simon Produktionsleitung: Markus Fortner Regie: Lorenz Graßl (Regie Live-Show) Produktionsteam vor Ort: Matthias Emmerich, Laura Weischenberg u.v.a. Lichtsetzender Kameramann: Volker Striemer (Oper + Live-Show) Executive Producer: Matthias Greving Ausführender Produzent: Bjoern Behr



Besetzung "Bayreuth - Die Show" Moderator: Axel Brüggemann Hauptgäste: Ina Müller, Wigald Boning, Thomas Hermanns, Dr. Sven Friedrich, Thomas Lausmann Weitere Gäste: René Pape, Camilla Nylund, Stephan Vinke, Nadine Weissmann, Fritz von Thurn und Taxis, Monika Grütters, Patric Seibert u.v.a. Gäste Bayreuther Meister: Johnny Hacker, Julia Förster-Oetter Am Ende der Show: Solisten und Chor der "Meistersinger"



