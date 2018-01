Zürich (ots) - Der Flaschenhersteller Sigg hat einen neuen Chef,

wie das Unternehmen gegenüber der «Handelszeitung» bestätigt. Seit

Januar leitet Adrian Meili die Geschicke des Thurgauer

Traditionsbetriebes. Er folgt auf den Spanier Antonio Villacampa, der

knapp ein Jahr an der Spitze des Unternehmens stand.



Meili arbeitete zuletzt beim Kofferhersteller Tumi. Dort leitete

er ein Team von über 300 Personen. Davor arbeitete der 47-Jährige

fast zwei Jahrzehnte beim Schmuckhersteller Swarovski. Arbeitsort

waren die Schweiz, Liechtenstein und Singapur.



Sigg gehört seit zwei Jahren zum chinesischen Konzern Haers.

Hauptsitz ist Frauenfeld, wo das Unternehmen mehr als siebzig

Personen beschäftigt. Noch immer werden die kultigen

Aluminium-Flaschen in der Ostschweiz produziert.



Villacampa hat das Unternehmen Ende Dezember 2017 verlassen. Er

hat die Firma laut eigenen Angaben aus persönlichen Gründen

verlassen. Betriebswirtschaftlich habe es keinen Grund zur Trennung

gegeben, sagt er der «Handelszeitung». Unter seiner Führung habe Sigg

das beste Finanzergebnis der letzten sieben Jahre eingefahren.



