In den Lagerhallen der Clariant in Hürth herrscht Hochbetrieb. Von hier werden die vor Ort produzierten Flammschutzmittel in die ganze Welt ausgeliefert, um dort in der Kunststoffweiterverarbeitung zum Einsatz zu kommen. Noch vor kurzem sorgten Halogen-Metalldampflampen für Licht in den Lagerhallen. Dementsprechend hoch waren Energieverbrauch und Kosten. Um den Umweltzielen des Unternehmens gerecht zu werden, entschied sich der verantwortliche Betriebsingenieur Elektro-, Mess- und Regeltechnik (EMR), die Beleuchtung des Logistikbereichs auf wesentlich effizientere LED-Technik umzurüsten. »Effizienzsteigerungen im Bereich des Maschinenparks haben höchste Priorität bei Clariant, aber auch die Beleuchtung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg zu weniger CO2-Emissionen«, erklärt Georg Berkenbusch: »Zumal in den Lagerhallen sieben Tage pro Woche rund um die Uhr gearbeitet wird.«

Intelligente Lichtsteuerung mit Bewegungsmeldern

