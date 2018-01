Zürich (ots) - Der Unternehmer und ehemalige FDP-Nationalrat

Hermann Hess übt Kritik an der FDP. Unternehmer seien im Berner

Politikbetrieb nicht willkommen. Dies berichtet die «Handelszeitung».



Im November hat der Thurgauer FDP-Nationalrat und erfolgreiche

Unternehmer Hermann Hess nach nur zwei Jahren in Bern sein Mandat

bereits wieder abgegeben.



Nun sagt er der «Handelszeitung», was ihn zu diesem

aussergewöhnlichen Schritt bewogen hat - und wird dabei deutlich

gegenüber seiner eigenen Partei, der FDP: «Man setzte mich sozusagen

auf die Warteliste». Dabei hätte er als erfahrener Arbeitgeber und

Sanierer doch einiges beitragen können.



Hermann Hess war nach Magdalena Martullo-Blocher das reichste

Mitglied des Nationalrats. Im Interview mit der «Handelszeitung»

beziffert er den Wert seines Immobilienportfolios auf 400 Millionen

Franken. Der damals 28-Jährige übernimmt 1991 in fünfter Generation

das defizitäre Textilgeschäft der Familie. Später schwenkt er auf

Immobilien um und macht sich unter anderem als Retter von Bodensee

Schifffahrt einen Namen.



