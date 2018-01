Interlaken - Europa stellt sich einem politischen Gegenwind, obwohl es wirtschaftlich offenbar wieder aufwärtsgeht. Am Alpensymposium 2018 in Interlaken rechnete der Wirtschaftsphilosoph Anders Indset angesichts der rasanten Entwicklung bei der künstlichen Intelligenz mit einer "Intelligenzexplosion" und sogar dem "Homo obsoletus". Der politische Philosoph und ehemalige deutsche Bundespräsident Joachim Gauck dagegen plädierte hinsichtlich der populistischen Bewegungen in Europa für eine "robuste Zivilität" und Gelassenheit in einem demokratischen Diskurs.

Das Alpensymposium in Interlaken bildet seit Jahren einen ruhenden Pol, der die Sicht auf nationale und internationale Entwicklungen ermöglicht. Rund 950 Unternehmer und Führungspersönlichkeiten haben sich auch 2018 in spannenden Referaten und Keynotes einen willkommenen Kick-off für das neue Jahr abgeholt. Unter dem Motto "Plan B" ermunterten die Referenten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Zeitalter einer rasanten Digitalisierung innovativ, inspiriert und intensiv Ideen und Trends zu entwickeln, umzusetzen und mutig durchzustarten. Und das beliebte Symposium im Grandhotel & Spa Victoria-Jungfrau bot erneut beste Gelegenheiten für wertvolle persönliche Kontakte, Geschäfte, Client Relations und gesellschaftliche Präsenz.

Artificial General Intelligence

Anders Indset, weltweit einer der führenden Wirtschaftsphilosophen, öffnete eine neue Sichtweise auf die "Kunst des Denkens". Artificial Intelligence (AI) sei bereits überall und wir stehen vor den Türen der Artificial General Intelligence (AGI) mit Quantum Computing, führte Indset den Gästen des Alpensymposiums vor Augen. "Unterschätzen Sie die Geschwindigkeit nicht, mit der wir unterwegs sind". Es entstehe eine Intelligenzexplosion, auf die wir keine Antwort und keine emotionale Reaktion hätten. Diese Entwicklung könnte ...

