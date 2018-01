Bruin Point Energy: Bruin Point Helium Corp. analysiert den nordamerikanischen Heliummarkt

Steigende Nachfrage nach Helium hebt die Bedeutung einer zuverlässigen Versorgung hervor

Vancouver, British Columbia, Kanada. 17. Januar 2018. Bruin Point Helium Corp. (das "Unternehmen" oder "Bruin Point") (TSX Venture: BPX) gibt eine Marktübersicht und ein Update der wichtigen Angebots- und Nachfragefaktoren, die den nordamerikanischen Heliummarkt betreffen, nämlich die Schließung der Heliumreserve des Bureau of Land Managements (BLM) bis 2021 und geopolitische Probleme im Nahen Osten, die möglicherweise eine Marktinstabilität verursachen und die Notwendigkeit für neue nordamerikanische Heliumressourcen hervorheben.

Bruin Points Chairman, David Sidoo, sagt: "Wir waren der Ansicht, dass ein genauerer Blick auf den nordamerikanischen Heliummarkt eine natürliche Folge auf unsere Pressemitteilung über den globalen Heliummarkt (18. Dezember 2017) sein würde. Dies könnte auch unseren Aktionären und potenziellen Aktionären oder jenen von Nutzen sein, die einfach wünschen, die Gründe zu verstehen, warum Bruin Point einen Einstieg in diesen Markt durch die Entwicklung seines Explorationsprojekts in Utah verfolgt."

Bruin Point ist ein Heliumexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Das Unternehmen besitzt eine 100%-Betriebsbeteiligung (WI) und 87,5%-Nettoumsatzbeteiligung (NRI) in 12 bundesstaatlichen Pachtgebieten mit einer Fläche von 17.767 Acre im südöstlichen Carbon County, Utah (das "Projekt"). Das Unternehmen nähert sich dem Abschluss seines seismischen Programms der Phase Zwei, das nach Abschluss die Identifizierung von Bohrzielen für weitere Tests unterstützen wird.

Der nordamerikanische Heliummarkt

Die USA sind der größte Produzent und Verbraucher von Helium. Nordamerika allein ist für den Verbrauch von ungefähr einem Drittel des globalen Heliumverbrauchs, ca. 2,6 Milliarden Kubikfuß, verantwortlich. Der aktuelle jährliche globale Heliumverbrauch wird auf ungefähr 8 Milliarden Kubikfuß geschätzt, ein Anstieg um 2 Milliarden Kubikfuß seit 2010i.

Heliums niedriger Siedepunkt macht es ideal für Kühlungszwecke einschließlich in Kernreaktoren, Halbleitern, Lasern, Glühlampen, Supraleitern, magnetischer Resonanz und Kryogenik. Neue Anwendungen in der Elektronik und der Luftfahrt sowie der zunehmende Verbrauch von Helium in Forschung und Entwicklung fungieren als starke Triebkräfte der Nachfrage in der Zukunft.

Hinsichtlich der Produktion liefern die USA 55% des globalen Angebots, was 4,2 Milliarden Kubikfuß entspricht (Stand Juni 2016). Gefolgt von Qatar mit 32% während Algerien, Russland, Australien, Kanada und Polen auf der Shortlist mit anderen wichtigen Heliumproduzentenii stehen. Auf dem nordamerikanischen und globalen Heliummarkt kam es zwischen 2011 und 2013 zu Lieferengpässen. So wurden z. B. langfristige Verträge oft nur zu 70-80% erfüllt, wobei strategischen Anwendungen wie z. B. Magnetic Resonance Imaging (MRI) und Nuclear Magnetic Resonance (NMR) Vorrang gegeben wurde1. "Die Konzentration der Produktion in einer Handvoll Länder wird weiterhin die führende Triebkraft für die Unsicherheit des Heliumangebots und der Volatilität sein", sagt Bruin points CEO, Frank Jacobs.

Der Engpass wurde beseitigt, als das Qatar-Helium-II-Projekt Mitte 2013 die Produktion aufnahm. Dem Qatar-Projekt folgten schnell eine Zunahme der Produktionskapazität in Algerien und zusätzliche Verkäufe von gespeichertem Helium in den USA. Zusammen führten diese Ereignisse auf dem Markt zu einem kurzzeitigen Überangebot. Es sind jedoch deutliche Wachstumstrends zu sehen, wenn man den Heliummarkt über diesen Zeitraum hinweg beobachtet. Der durchschnittliche Preis von Helium stieg z. B. von $84 im Jahr 2013 auf $119 im Jahr 20172.

Die Nachfragetrends blieben trotz der Unsicherheit stark, und neue Anwendungen versprechen einen weiteren Anstieg dieser Trends. Zusätzliche Angebotsengpässe könnten den Preis erhöhen und den Markt abwürgen. Inmitten der geopolitischen Unsicherheit in den großen Helium produzierenden Ländern glaubt Bruin Point, dass stabile Helium-Assets in Nordamerika die Chance haben, angesichts der wachsenden Nachfrage zu florieren. "Neue Heliumentdeckungen mit Produktionspotenzial in Nordamerika könnten eine zuverlässige Heliumquelle zur Deckung der Nachfrage bieten," sagte Jacobs.

Gegenwärtiger und zukünftiger Markt

Der Helium Stewardship Act aus dem Jahr 2013 verlangt, dass bis zum 30. September 2021 alle bundesstaatlichen Heliumvorräte in den USA verkauft und die Speichereinrichtungen geschlossen werden müssen. Man erwartet, dass Auktionen nur für bundesstaatliche Käufer frühestens ab 2019 offen sein werden. The Federal Helium Reserve (bundesstaatliche Heliumreserve) deckt zurzeit ungefähr 25-30% der globalen Heliumnachfrage. Weitere 25-30% stammen aus dem Privatsektor in den USA und der Rest kommt aus internationalen Quelleniii.

Im Juni 2017 wurde die Heliumlieferung durch den zweitgrößten Produzenten der Welt, Qatar, vorübergehend eingestellt. Saudi-Arabien und andere Länder blockierten die Exporte dieses Landes aufgrund von Anschuldigungen, dass Qatar den Terrorismus in der Region unterstütze. Der Vorfall führte zu einer kurzeitigen globalen Verknappung, was die Anfälligkeit der Heliumversorgung hervorhebt und die Notwendigkeit für zuverlässigere Quellen dieses Gases verdeutlicht.

Trotz des bundesstaatlichen Heliumangebots begannen die USA mit dem Import von Helium angesichts der rückläufigen Privatproduktion und steigender Nachfrage. "Die US-Vorräte gehen mittlerweile zur Neige aufgrund des Mangels an Heliumproduktion aus den Öl- und Gasfeldern und das Land hat bereits mit dem Import von Helium aus Qatar begonnen2."

Aufgrund der Qatar-Krise stiegen die Gas-Termingeschäfte nach der Krise in diesem Sommer um 4% und schickten eine Warnung an die USA vor Ende des bundesstaatlichen Heliumvorrats. Der drohende Engpass aufgrund der Einstellung der BLM-Heliumauktionen bereitet den USA und anderen von Helium abhängigen Märkten Sorge. Für viele Anwendungen gibt es einfach keinen Ersatz für Helium.

Im Juli 2017 führte die USA H.R. 3279, den Helium Extraction Act of 2017 (Heliumextraktionsgesetz) ein. Der Gesetzesentwurf verbessert den Mineral Leasing Act, um auf bundesstaatlichen Landflächen die Heliumextraktion aus Gas gemäß der gleichen Konditionen wie für Gas und Öl zuzulassen.

Trotz dieser Hürden ist die Nachfrage nach Helium stetig gewachsen. Die einzigartigen Eigenschaften des Gases machen es unersetzlich für eine breite Palette an Anwendungen. Die wachsende Nachfrage aus dem Gesundheits- und Nuklearsektor wurde von der gestiegenen Nachfrage aus dem Elektronik- und Luftfahrtsektor begleitet. In den USA und anderen entwickelten Märkten hat die Nutzung von Helium im Bereich Forschung und Entwicklung ebenfalls zugenommen. Vorhersagen der Analysten für die Heliumnachfrage reichen von 6,4% CAGR1 bis zu 9% CAGRiv im nächsten Jahrzehnt, beides weit über dem Angebot.

Helium wird in Nordamerika und weltweit zu einer zunehmend wichtigen Ressource. Da sich das Ende des BLM-Vorrats nähert, wird sich der Heliumsektor vor den Konsequenzen einer weiteren Krise in Qatar, neuen Situationen in Algerien, Russland oder anderen großen Helium produzierenden Ländern besser in Acht nehmen müssen.

"Die BLM-Vorräte nehmen ab, aber eine signifikante nordamerikanische Produktion steht nicht zur Verfügung. Die USA begannen vor Kurzem zum ersten Mal mit dem Import von Helium und ein weiterer Anstieg der Nachfrage wird erwartet", hebt David Sidoo, Chairman von Bruin Point, hervor. "Die USA sind weltweit der größte Heliumverbraucher und die Anreize zur Entdeckung neuer inländischer Heliumvorräte sind weiterhin stark", sagte er abschließend.

Über Bruin Point Helium

Bruin Point Helium Corp. mit Hauptsitz in British Columbia, Kanada, erkundet ihre 17.767 Acre umfassenden Landflächen (100% Betriebsbeteiligung (WI) und 87,5% Nettoumsatzbeteiligung (NRI) in allen 12 Pachtgebieten) nach Helium im südöstlichen Bezirk des Carbon County, Utah. Mit möglicherweise signifikanten Heliumvorräten ist Bruin Point Helium bereit, die Gelegenheit zu ergreifen, die sich durch den steigenden Heliumpreis bietet. Der Grund für den Preisanstieg ist die zunehmende Nachfrage nach Helium weltweit, die durch neue Technologieanwendungen angetrieben wird. Bruin Point Helium Corp. ist an der TSX Venture Exchange notiert.

