seit dem 16. Januar 2018 wird ein neuer Berliner "Tatort" mit dem Titel "Tiere der Großstadt" gedreht. Regie führt Roland Suso Richter, das Drehbuch schrieb Beate Langmaack. Im Auftrag von ARD Degeto und rbb übernimmt die PROVOBIS Gesellschaft für Film und Fernsehen mbH (Produzent: Jens Susa) die Realisation. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze (ARD Degeto) und Josephine Schröder-Zebralla (rbb). Die Ausstrahlung des Krimis ist im Spätsommer im Ersten geplant.



Polizeialltag in Berlin: Kurz hintereinander werden Rubin (Meret Becker) und Karow (Mark Waschke) an zwei Tatorte gerufen. Mitten auf dem Kurfürstendamm liegt Tom Menke (Martin Baden), Betreiber des "Robista" Coffeshops, tot in seinem Kiosk. Der Roboter, der hier statt eines Menschen Kaffee ausschenkt und verkauft, steht still.



Im Grunewald ist eine junge Frau (Stephanie Stappenbeck) unterwegs, die über das erste Grün in der noch winterlichen Natur bloggen will. Zu ihrem Entsetzen entdeckt sie eine leblose Joggerin. Die Gerichtsmedizinerin Nasrin Reza (Maryam Zaree) findet Wildschweinhaare in der großen Wunde am Oberschenkel, aus der die Joggerin verblutet ist. Nina Rubin übernimmt die Ermittlungen über die tote Carolina Gröning (Tatiana Nekrasov), Karow konzentriert sich auf den Fall Tom Menke. Er muss bei der Wartung seines Barista-Roboters umgekommen sein ...



am Montag, 22. Januar 2018, 12.00 - 12.30 Uhr, Ku'damm, Ecke Joachimsthaler Straße "Coffeeshop" Höhe Käthe-Wohlfahrt-Geschäft), 10719 Berlin.



Drehsituation: Neben dem Kaffee ausschenkenden Roboter wird der Inhaber des Coffeeshops, Tom Menke, tot aufgefunden. Szene u. a. mit den Schauspielern Meret Becker, Mark Waschke und Martin Baden.



