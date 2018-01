Wird Brasilien die allgegenwärtige Korruption durch das Durchgreifen der Justiz endlich los? Unser Korrespondent hat da so seine Zweifel. Vor allem bei der Politik, wie die Neubesetzung eines Ministerpostens zeigt.

Kuhhandel sei "ein durch undurchsichtige Abläufe, insbesondere den Einbezug von Neben- und Zusatzvereinbarungen geprägter Tausch", heißt es bei Wikipedia. Das klingt harmlos. Ein bisschen wie bauernschlau. Dass Kuhhandel auch eklig sein kann, dafür bietet die brasilianische Politik diese Woche ein Beispiel. Es geht um die designierte neue Arbeitsministerin Cristiane Brasil. Ihr Vater verkündete in einer Pressekonferenz, dass sie gerade vom Präsidenten persönlich ernannt worden sei - und verdrückte dabei ein paar Tränen der Rührung. Alles normal, also?

Nein. Frau Brasil ist Tochter von Roberto Jefferson, Präsident einer der mittelwichtigen Parteien, deren 15 Abgeordnete er jedoch eisern zur Fraktionsdisziplin zusammenhält. Dadurch wird er für den unbeliebten Präsidenten Michel Temer wichtig. Wenn der in seinen verbleibenden knapp zwölf Monaten im Amt noch irgendetwas durch den Kongress bekommen will, dann braucht er Stimmenbeschaffer wie Jefferson. Das war schon immer dessen Spezialität: Unter dem wegen Korruption abgesetzten Präsidenten Collor vor 25 Jahren, den er bis zum Ende mit seiner Partei verteidigte, genauso wie jetzt dem ebenfalls tief in die Korruptionsaffären verstrickten Temer.

Jefferson selbst wurde schon mal zu zwölf Jahren Gefängnis verurteilt, weil er sich und seine Partei für die Stimmabgabe im Kongress von der Regierung der Arbeiterpartei unter Präsident Lula bezahlen ließ. Er kam jedoch nach einem Jahr im Knast schon frei und wurde kurze ...

