Berlin (ots) - Der Countdown läuft für die SPD. Am Sonntag entscheiden die Delegierten des Sonderparteitages, ob Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU stattfinden werden. SPD-Parteichef Martin Schulz tourt durch Deutschland und wirbt für die Große Koalition: "Ich glaube, dass wir hervorragende Ergebnisse erreicht haben." SPD-Parteilinke und Jusos machen Stimmung dagegen. Juso-Chef Kevin Kühnert argumentiert: "Das Versprechen war ja eigentlich: Es soll kein 'Weiter so' geben. Dieses Papier liest sich aber nicht wie eine andere Art zu regieren." Warum sollte die SPD in eine GroKo gehen - und was spräche dagegen? Verkauft die SPD in der Großen Koalition ihre Ideale? Und wie wird die Abstimmung am Sonntag ausgehen?



Darüber diskutiert Michel Friedman mit Iris Spranger, Stellvertretende Landesvorsitzende der SPD Berlin, und Ulrich Kelber, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz von der SPD.



