Südkorea hat sein Internet so gut ausgebaut wie kaum ein anderer Staat und damit einen digitalen Gründerboom ausgelöst. Nun zu Olympia kommt ein Netz der neuesten Generation.

Groß wie ein Kleiderschrank, rosafarben und mit einer riesigen gelben Krone auf dem Kopf sitzt Pinkfong als Plüschfigur in der Ecke eines Großraumbüros in Südkoreas Hauptstadt Seoul. Pinkfong, ein Fantasiewesen zwischen Fuchs, Manga-Charakter und Zuckerbonbon, ist das Maskottchen von Smartstudy. Das Comic-Studio produziert Videos für Kinder ab drei Jahren. Die sollen beim Zusehen Zahlen und Buchstaben lernen oder sich bewegen. Eine Art Sesamstraße des YouTube-Zeitalters: schrill - und unglaublich erfolgreich.

Pinkfongs Baby-Shark-Song ist mit mehr als einer Milliarde Abrufen ein Megahit bei YouTube. Das Video, dessen Geträller vorwiegend aus der Silbe "Doo" besteht, soll Kinder animieren, mit den Armen gefräßige Haifische zu imitieren. Tatsächlich aber tanzen heute Pinkfong-Fans allen Alters Moves und Melodie nach - von Blauhelmsoldaten in Afrika bis zu Bodybuildern in New Yorker Fitnessstudios. In der Baby-Shark-Challenge teilen sie ihre Videos online und befeuern so den Hype.

Mobilfunkturbo bei Olympia

Das Haifilmchen ist auf dem besten Weg, dem südkoreanischen Rapper Psy Konkurrenz zu machen. Dessen Hit Gangnam Style ist mit rund drei Milliarden Abrufen das dritterfolgreichste Video in der YouTube-Geschichte. "K-Pop, koreanische Popmusik, ist seit Psy weltweit ein Hit, nun machen wir auch K-Cartoons zum globalen Erfolg", sagt Smartstudy-Gründer Minseok Kim.

Beim Start vor siebeneinhalb Jahren zielte der heute 36-Jährige auf den koreanischen Markt: "Unterhaltungsangebote für Kinder waren Mangelware." Heute vertreibt er die Vorschulfilme weltweit. Millionen von Eltern haben die Bezahl-Apps mit Videos von Pinkfong und Freunden wie dem Pinguin Poro oder dem Dino T-Rex abonniert. Smartstudy produziert sie auch auf Englisch, Spanisch, Chinesisch und Japanisch.

Südkorea ist cool. US-Jugendliche hören K-Pop. Hipster in Berlin, Paris oder Tokio tragen Hemden und Hosen koreanischer Designer wie Ko Tae Yong oder Bumsuk Choi. Koreanische TV-Serien wie "Jewel in the Palace" oder "Highway to Heaven" fesseln selbst in Afrika Millionen Fans. Nun schickt sich eine neue digitale Gründergeneration an, es der Kulturszene nachzutun. Südkorea, lange nur für Autos, Elektronik und Containerschiffe bekannt, wandelt sich zum Hotspot der Techszene.

Wenn im Februar in Pyeongchang die Olympischen Winterspiele beginnen, geht am Austragungsort eines der weltweit ersten Testnetze für die nächste Mobilfunkgeneration 5G in Betrieb. Das Land nutzt die Aufmerksamkeit, um der Welt zu zeigen, was es technologisch draufhat: Die außergewöhnlich dichten und leistungsstarken Internetverbindungen sind eine der wichtigsten Voraussetzungen für die wachsende Gründerszene. Sie wird angetrieben von einer technikbegeisterten Jugend und einer vorbildlichen staatlichen Wirtschaftsförderung. Beste Voraussetzungen für den Erfolg digitaler Geschäftsmodelle.

Schon Ende der Neunzigerjahre beschloss der südkoreanische Staat, wozu sich Politiker hierzulande mit Rücksicht auf den einstigen Monopolisten Deutsche Telekom immer noch nicht durchringen können: den Bau schneller Glasfasernetze im ganzen Land. Parallel dazu erschließen die Netzbetreiber SK Telecom und Korea Telecom - getrieben und gefördert von der Regierung - das Land stets mit der neuesten, schnellsten Mobilfunktechnik - wie jetzt 5G.

Seoul - Eine Offenbarung

"Von einer so starken Infrastruktur können andere, vermeintlich führende Technologiestandorte nur träumen", sagt Tim Chae. Der 26-Jährige, gebürtiger Koreaner, ist Partner beim US-Risikokapitalgeber 500 Startups. Mit neun Jahren kam er mit den Eltern aus Korea in die USA. Schon zu Highschool-Zeiten gründete er Firmen, verkaufte sie später und wechselte auf die Seite der Investoren: "Wie viele im Silicon Valley hielt ich Kalifornien für den besten Ort, um digitale Geschäfte zu machen." Doch als er vor drei Jahren zu einer Start-up-Konferenz nach Seoul zurückkehrte, "war das eine Offenbarung". Von superschnellem Internet in jeder Ecke über die Vielfalt der mobilen Dienste bis zur Aufgeschlossenheit für neue Technologien - Korea sei Kalifornien um Jahre voraus.

Inzwischen hat Chae mit dem Fonds 500 Kimchi - in Anspielung auf den eingelegten Kohl, der nationalen Delikatesse - einen koreanischen Ableger des US-Mutterhauses gestartet und in die ersten 20 Unternehmen investiert. "Es ist hier völlig normal, selbst in fahrenden U-Bahnen ...

