Berlin (ots) - Früherer Linde-Chef übernimmt Aufsichtsratsvorsitz beim Modelabel



Berlin, 17. Januar 2018 - Der Aufsichtsratschef des Industriegase-Konzerns Linde, Wolfgang Reitzle, wird neuer Aufsichtsratschef beim Münchner Modeunternehmen Bogner. Dies erfuhr das Wirtschaftsmagazin 'Capital' aus Unternehmenskreisen und berichtet vorab online auf capital.de. Reitzle folgt auf den früheren Lufthansa-Chef und Chefaufseher Jürgen Weber, der sein Amt Ende letzten Jahres aufgegeben hatte.



Die Modemarke Bogner befindet sich seit einigen Jahren in Turbulenzen. Gründer und Eigentümer Willy Bogner hat sich von der Unternehmensspitze verabschiedet, wechselte aber im November 2017 überraschend den damaligen CEO aus. Zum neuen Chef machte er den Design- und Marketingvorstand Andreas Baumgärtner. Nach Medienberichten trägt sich der 76jährige Bogner mit dem Gedanken, sein Unternehmen von einer Aktiengesellschaft in eine Stiftung umzuwandeln, um die Unternehmensnachfolge zu regeln.



