Vietnam gehört zu den am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt. Für Fonds-Investoren ergeben sich neben attraktiven Chancen aber auch hohe Risiken. Dazu gehören das politische System sowie eine hohe Abhängigkeit von China.In einer neuen Serie über die Frontier Markets widmen wir uns aufstrebenden Volkswirtschaften, die noch zu klein sind, um als Schwellenland bezeichnet zu werden, deren Wachstumspotenzial aber schon jetzt Investoren anlockt. Zu diesen Ländern gehört vor allem Vietnam. Der Vietnam Ho Chi Minh Stock Index (VN-Index) ist im vergangenen Jahr um 44 Prozent gestiegen und setzt sich hauptsächlich aus Basiskonsumgütern (55 %), Immobilien- (19 %) und Finanz-Unternehmen (9 %) zusammen. In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die Entwicklung der Volkswirtschaft sowie auf die Chancen und Risiken, die mit einem so starken Wachstum einhergehen.

