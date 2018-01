Frankfurt am Main (ots) - Die HORIZONT-Online-Leser haben die beste Kampagne des vergangenen Jahres gewählt: Anti Brumm und die Dentsu-Aegis-Agentur MKTG Germany gewinnen den ersten Hammer des Jahres 2017 in Gold. Mit 32,4 Prozent aller abgegebenen Stimmen setzte sich die Mückenschutz-Kampagne aus dem Hause Hermes Arzneimittel klar gegen den Tagesspiegel (Agentur: Scholz & Friends, 16,3 Prozent) und Lidl (Le Geek, 13,5 Prozent) durch, die Silber und Bronze einheimsen.



Die Preise wurden heute auf dem Deutschen Medienkongress in der Alten Oper Frankfurt vergeben, einem der wichtigsten Treffen für Entscheider aus Marketing und Medien, das von der Fachzeitung HORIZONT und der dfv Conference Group (beide dfv Mediengruppe) jährlich veranstaltet wird. Über die Gewinner in Gold, Silber und Bronze hat die wahrscheinlich größte Werbejury der Welt entschieden: die HORIZONT-Online-Leser. Sie hatten die Wahl zwischen zehn Finalisten, die zuvor von einer Jury aus den HORIZONT-Redakteuren Bärbel Unckrich, Santiago Campillo-Lundbeck, Tim Theobald, Chefredakteur Volker Schütz sowie Art Director Andreas Liedtke festgelegt wurden.



Im Gegensatz zu anderen Kreativwettbewerben ist die Teilnahme am Hammer des Jahres kostenlos. Jede Arbeit, über die HORIZONT im Laufe des Jahres berichtet, qualifiziert sich automatisch für diese Auszeichnung. Bestimmte Kriterien müssen dennoch erfüllt werden: Ist die Idee überraschend und originell? Ist die handwerkliche Umsetzung exzellent? Zahlt der Auftritt auf die Marke ein? Keine Rolle spielen dagegen Media-Reichweite und -Spendings sowie KPI-Kennziffern.



Vor diesem Hintergrund hat die Jury Ende November zehn deutsche Werbekampagnen ermittelt, die 2017 aus unterschiedlichen Gründen für Furore gesorgt haben. Die einen sind heißgeliebte Social-Media-Lieblinge, die anderen sorgten für kontroverse Diskussionen im Netz, wieder andere setzten eine Benchmark in ihrer jeweiligen Kategorie. So reichte die Bandbreite von der integrierten Automobilkampagne für Mercedes-Benz (Agentur: Antoni) über ein Musikvideo für das Onlineportal Immowelt (Fyff) bis hin zur Parteienwerbung der FDP zur Bundestagswahl (Heimat).



Bis zur finalen Deadline Anfang Januar haben sich über 6.000 HORIZONT-Online-Leser an der Abstimmung beteiligt. Das Rennen um die Pole Position sorgte am Ende für Überraschungen. Denn es sind keineswegs die größten und bekanntesten Agenturen, die hier mit ihren Arbeiten ganz oben auf dem Siegertreppchen stehen. Im Gegenteil: Zwei der drei Edelmetall-Gewinner sind in puncto Kreativshows bis dato noch gänzlich unbeschriebene Blätter.



Dabei handelt es sich zum einen um die Düsseldorfer Dentsu-Aegis-Tochter MKTG Germany, die sich mit dem cineastischen Anti-Brumm-Spot "Elixir of Life" im Auftrag von Hermes Arzneimittel den ersten Hammer des Jahres in Gold sichern konnte. Regie bei dem Film führte Simon Ritzler, Absolvent der Filmakademie Baden-Württemberg.



Der Hammer in Silber ging hingegen an einen alten Hasen im Showgeschäft: Scholz & Friends. Die Berliner konnten bereits sämtliche Kreativjurys rund um den Globus von ihrer "Trump"-Anzeige für den Tagesspiegel überzeugen. Hier waren sich die HORIZONT-Online-Leser einig mit den Profis und ebenfalls der Meinung, dass die bildgewaltige Werbung einen der drei Preise verdient.



Auch der Bronze-Gewinner ist bisher weitestgehend unter dem Radar der HORIZONT-Redaktion geflogen: Die Rede ist von dem Augsburger Hybrid-Dienstleister Le Geek, der sich gleichermaßen als Produktion und Kreativagentur versteht. Das Team machte 2017 mit "LI DL Land", einer großartigen Persiflage von Lidl auf den Hollywood-Blockbuster "La La Land" von sich reden.



Die Sieger-Kampagne können Sie sich anschauen unter: https://vimeo.com/227221056.



