Von Michael Denzin

FRANKFURT (Dow Jones)--Leicht im Minus ist der deutsche Aktienmarkt am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Seine eklatante Schwäche zeigte sich erneut deutlich, denn selbst gegen die steigenden US-Börsen fiel der DAX unter die 13.200er-Marke. In den USA wird auf sehr starke Quartalszahlen gesetzt, was die Stimmung treibt. Damit legt aber auch die Sorge vor steigender Inflation wieder zu. Denn im Dezember stieg die US-Industrieproduktion fast doppelt so stark wie erwartet an, ebenso ging es mit der Auslastung der Kapazitäten nach oben. Dies dürfte mittelfristig Druck auf die Industriepreise und damit die Inflation ausüben. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 13.184 Punkte.

In der Eurozone kam es dagegen im Dezember nicht zur gefürchteten Aufwärtsrevision der Inflationszahlen: Mit 0,9 Prozent in der Kernrate oder 1,4 Prozent bei der Gesamtzahl zum Vorjahr ist ihr Anstieg gedrosselt. "Der Euro-Anstieg wirkt zunehmend inflationshemmend, dadurch ist auch der Druck für Zinserhöhungen nicht da", sagte ein Händler. Die Gemeinschaftswährung lag bei 1,2231 Dollar, nachdem sie im Tageshoch schon die Marke von 1,23 Dollar übersprungen hatte und damit auf den höchsten Stand seit drei Jahren gestiegen war.

Banken mit Abgaben

Die Bankenwerte standen trotz guter Zahlen von Bank of America und Goldman Sachs in Europa nicht im Fokus. Deutsche Bank fielen um 0,8 und Commerzbank um 1,2 Prozent. Infineon gaben um 0,9 Prozent nach, obwohl Chip-Ausrüster ASML in Amsterdam gute Zahlen vorgelegt hatte.

Unter Druck standen auch Merck KGaA mit minus 1,5 Prozent und VW mit einem Abschlag von 1,8 Prozent. Dagegen legte die Aktie des Immobilienkonzerns Vonovia um 1,2 Prozent zu. Zalando stiegen dank starker Zahlen um 4,7 Prozent auf 46,69 Euro. "Die Story ist voll intakt", so die Analysten von Baader-Helvea. Sie haben ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 48 Euro bekräftigt.

PVA Tepla brechen ein - Biotest schießen nach oben

Deutliche Kursbewegungen gab es bei Nebenwerten: So brachen die Aktien von PVA Tepla um fast 17 Prozent ein. Händler sprachen von massiven Gewinnmitnahmen, nachdem sich der Kurs seit vergangenem Jahr versechsfacht hatte.

Biotest sprangen dagegen um 13,8 Prozent aufwärts nach Kreise-Berichten, die US-Behörde CFIUS könnte dem Verkauf nach China zustimmen. Die Behörde hatte bereits den Kauf von Aixtron verhindert und Infineon einen US-Zukauf untersagt.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 78,6 (Vortag: 88,1) Millionen Aktien im Wert von rund 3,36 (Vortag: 3,79) Milliarden Euro. Es gab 8 Kursgewinner, 21 -verlierer und 1 unveränderte Aktie.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 13.183,96 -0,47% +2,06% DAX-Future 13.174,50 -0,36% +2,51% XDAX 13.183,04 +0,20% +2,50% MDAX 27.048,20 +0,12% +3,23% TecDAX 2.646,03 -0,21% +4,63% SDAX 12.362,46 -0,12% +4,00% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 160,76 -7 ===

January 17, 2018 11:48 ET (16:48 GMT)

