Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch erneut mit Verlusten beendet. Er knüpfte damit an die beiden schwachen Vortage an und hat nun - gemessen am Aktienindex SMI - seit dem Allzeithoch bei 9'611 vor einer Woche rund 170 Punkte eingebüsst. Wie schon am Vortag belasteten insbesondere die Titel von Roche das Geschehen, aber auch die Grossbanken hatten erneut einen schwachen Tag. Die Nestlé-Titel hielten dagegen: sie waren nach dem Verkauf des US-Süsswarengeschäftes gesucht.

Insgesamt sei die fast schon euphorische Stimmung zum Jahresbeginn etwas verflogen, hiess es am Markt. Die meisten Marktteilnehmer seien plötzlich etwas vorsichtiger geworden. Allerdings erwarte weiterhin kaum jemand eine länger anhaltende Baisse im grösseren Stil, vielmehr sei vor allem von einer Korrektur nach den jüngsten Avancen die Rede. Insbesondere die weltweit guten Konjunkturaussichten sorgten weiter mehrheitlich für Optimismus, meinen Händler.

Der Markt erholte sich zwar nach einem schwachen Start bis zum frühen Nachmittag und schaffte es phasenweise gar knapp ins Plus. Gegen Handelsschluss ging es dann aber wieder klar nach unten. Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Handelstag 0,25% tiefer bei 9'440,01 Punkten etwas über dem Tagestief (9'422). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsste derweil 0,12% auf 1'549,59 Punkte und ...

