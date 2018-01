Die Big Heart Foundation (TBHF), eine globale, humanitäre Hilfsorganisation mit Sitz in Schardscha in den Vereinigten Arabischen Emiraten, finanziert in ihrem stetigen Einsatz für den Zugang zu Bildung für Jugendliche die zweite Phase eines Schulprojekts für Mädchen in Pakistan, um ihnen die Teilhabe an der Entwicklung ihrer örtlichen Gemeinschaften zu ermöglichen. Das Projekt wird von dem TBHF "Girl Child Fund" in Kooperation mit dem "Malala Fund" unterstützt, der von der Nobelpreisträgerin und Bildungsaktivistin Malala Yousafzai gegründet wurde.

Sheikh Sultan bin Ahmed Al Qasimi and Malala Yousafzai witnessing the signing between TBHF and Malala Fund Source: The Big Heart Foundation

Die Initiative wurde im Beisein von Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi, dem humanitären Gesandten der Big Heart Foundation, und Malala Yousafzai im Anschluss an eine in Oxford von Mariam Al Hammadi, Director von TBHF, und Farah Mohamed, CEO des Malala Fund, unterzeichnete Vereinbarung angekündigt.

Die Schule wird in Swat Valley, dem Heimatbezirk von Malala Yousafzai in Pakistan, gebaut. Die TBHF Spende in Höhe von 700.000 US-Dollar wird die zweite Entwicklungsphase der Schule finanzieren, die Im April 2018 abgeschlossen sein wird. Sie wird ihre Tore für 350 Mädchen in 11 Klassenräumen öffnen. Die Bildungsdienstleistungen und Infrastruktur der Schule werden schrittweise für 1000 Schülerinnen aller Unterrichtsstufen ausgebaut.

Der TBHF Girl Child Fund wird auch teilweise die schulischen Betriebskosten der ersten beiden Jahre übernehmen, einschließlich der Personalgehälter, der medizinischen und sicherheitsrelevanten Ausgaben, der Transport- und Uniformkosten sowie der festen Kosten.

Scheich Sultan bin Ahmed Al Qasimi erklärte: "Gemäß der Vision Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Supreme Council Ruler von Schardscha, und der Weisungen seiner Ehefrau, Ihrer Hoheit Prinzessin Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, wird im Emirat Schardscha der Überzeugung Ausdruck verliehen, dass die Bildung künftiger Generationen wie in jeder anderen Gesellschaft von grundlegender Bedeutung ist."

Malala Yousafzai kommentierte die Entwicklung mit den Worten: "Ich bin der Big Heart Foundation für ihren Glauben an meinen Traum von einer Welt, in der Mädchen über ihre eigene Zukunft bestimmen können, zu höchstem Dank verpflichtet. Durch ihre Unterstützung ist der Malala Fund nun in der Lage, Bildung für Mädchen in meiner Heimatstadt Swat Valley in Pakistan bereitzustellen."

Im Juni 2015 gründete Ihre Hoheit Prinzessin Jawaher bint Mohammed Al Qasimi die Big Heart Foundation, um ein Zusammentreffen mit dem Weltflüchtlingstag zu ermöglichen. Die Stiftung zielt darauf ab, schutzbedürftige und benachteiligte Kinder und ihre Familien zu schützen und zu befähigen. Der Fokus wird dabei auf die arabische Welt gerichtet sein. In hohem Maße bedürftige Gebiete sollen jedoch besondere Berücksichtigung finden.

