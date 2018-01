München (ots) -



"Neustart auf Mauritius" am 19. Januar 2018 um 20:15 Uhr im Ersten



Filipa Wagner hält nichts mehr in Deutschland. Traumhafte Strände, türkisfarbener Ozean und ein Halbtagesjob in einem Luxushotel - so sieht der neue Arbeitsplatz der "Inselärztin" aus. In ihrem "alten" Leben war Filipa Chirurgin an der Universitätsklinik in Frankfurt - immer unter Hochdruck und doch nicht in der Lage, jedes Leben zu retten. Nun wagt sie den "Neustart auf Mauritius". Anja Knauer spielt die Titelfigur in diesem modernen Medical, die ins Paradies flüchtet, aber erkennen muss, dass man nicht vor Problemen davonlaufen kann und seine Berufung überall mit hinnimmt. Denn schon bald kümmert sich die "Inselärztin" nicht mehr nur um harmlose Wehwehchen der Gäste, sondern um lebensbedrohliche Erkrankungen. Unter der Regie von Peter Stauch spielt Anja Knauer im Ensemble mit Tobias Licht, Helmut Zierl, Tyron Ricketts, Dennenesch Zoudé, Valentina Sauca, Andreas Guenther und anderen. In Episodenrollen sind u.a. Sonja Kirchberger, Gerhard Wittmann, Siegfried Terpoorten, Doris Schretzmayer u.a. zu sehen.



Der zweite Film der Reihe, "Notfall im Paradies", ist am 26. Januar 2018 um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen.



"Die Inselärztin" ist eine Produktion der Tivoli Film in Zusammenarbeit mit Two Oceans Production mit Unterstützung von Board of Investment Mauritius im Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Die Redaktion liegt bei Birgit Titze und Stefan Kruppa (ARD Degeto).



