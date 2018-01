Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, der Bitcoin und andere Kryptowährungen sorgen in diesen Tagen wieder einmal für ganz besonders viele Schlagzeilen. Denn nach den exorbitanten 2017er-Rallyes kamen deren Notierungen zuletzt wieder deutlicher unter Druck. So soll sich der Wert aller gängigen Kryptowährungen in den vergangenen zehn Tagen um rund ein Drittel reduziert haben....

Den vollständigen Artikel lesen ...