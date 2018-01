Lieber Leser,

die Siemens-Aktie hat in den vergangenen zwei Wochen positiv geschlossen. Dabei wurde in der vergangenen Woche in leichtes Plus von 1,36 % erzielt und in der Woche davor lag das Plus deutlich über 3 %. Grund für diese positive Entwicklung dürfte zum einen ein stabiler Gesamtmarkt gewesen sein sowie Neuigkeiten zum geplanten Börsengang der Medizinsparte. Dieser wurde aufgrund eines freundlichen Börsenumfeldes auf März vorverschoben. In dieser Woche korrigiert die Aktie die ... (David Iusow)

