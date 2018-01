Als österreichischer Außenminister hat Sebastian Kurz die deutsche Flüchtlingspolitik scharf kritisiert. Bei seiner ersten Berlin-Visite als Kanzler sind er und Angela Merkel um Harmonie bemüht. Das gelingt nicht immer.

Es ist ein eigentümliches Bild: Beinahe wirkt es so, als träfen im Kanzleramt Mutter und Sohn aufeinander. Angela Merkel, 63, im dreizehnten Jahr ihrer Kanzlerschaft und Sebastian Kurz, 31, seit wenigen Wochen Österreichs neuer Regierungschef. "Der österreichische Bundeskanzler ist jung, das ist nicht zu bestreiten", schmunzelt Merkel, als sie am Mittwoch vor der Hauptstadtpresse auf den Altersunterschied angesprochen wird. "Ansonsten arbeiten wir daran, dass wir gute Partner sind." Doch es ist mehr als das Alter, das diese beiden trennt. Auch politisch liegen teilweise Welten zwischen ihnen.

In der Migrationspolitik ist das Verhältnis zwischen Deutschland und Österreich in den letzten Jahren immer wieder von unterschiedlichen Ansichten geprägt gewesen. Manche in Wien meinen auch, es sei sogar gestört. Und auch in Fragen der EU sind beide Regierungschefs nicht auf einer Linie. Vielleicht dauerte das Gespräch der beiden deshalb fast 40 Minuten länger als geplant.

Kurz ist nach Berlin gereist, um seinen Antrittsbesuch zu absolvieren. Bei dem anschließenden Gespräch mit Merkel stehen die Flüchtlingspolitik und die Zukunft der Europäischen Union im Mittelpunkt. Österreich übernimmt im zweiten Halbjahr 2018 die EU-Präsidentschaft.

Der Medienandrang ist groß an diesem nasskalten Nachmittag im Kanzleramt. Der Österreicher weckt das Interesse, weil er auch für einen neuen Typus Politiker steht und von manchen politischen Beobachtern als eine Art Gegenentwurf zu Merkel gesehen wird: jung, smart, dynamisch. Einer, der in wichtigen Fragen nicht herumlaviert und nichts aussitzt, wofür Merkel bekannt ist. Sondern einer, der anpackt, wenn es sein muss, und der dies auch mit rhetorischer Schärfe intoniert. So legte er die aus seiner Sicht schweren Fehler in der Flüchtlingskrise schonungslos offen. Schon als Außenminister nahm der Österreicher kein Blatt vor den Mund, um die "Willkommenspolitik" der dienstältesten Regierungschefin in Europa öffentlich anzugreifen.

Als draußen kräftiger Schneefall einsetzt, treten Merkel und Kurz vor die Mikrofone. Sie im grünen Blazer, er im dunkelblauen Anzug. Mit seinen zurückgegelten Haaren wirkt Kurz neben Merkel leicht schnöselig, aber nie unfreundlich. Der Österreicher genießt es sichtlich, so viel öffentliche Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Für einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...