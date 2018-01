Wie kannst Du Dein Leben besser machen? Simple Sachen. Mache Sport. Verbesser Deine Fitness. Lese. Intelligente Menschen lesen viel. Also lese jede Woche mindestens fünf Stunden. Besser noch mehr. So wie es Leute wie Warren Buffett oder Bill Gates tun. Achte darauf, dass Du nicht zu lange in die Sonne gehst, wenn die UV-Strahlen stark ...

