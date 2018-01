Mannheimer Morgen zur Lage der Landwirtschaft Überschrift: Ministerium abschaffen Einmal jährlich zur Grünen Woche ist die Landwirtschaft in Deutschland im Zentrum der Medien. Ansonsten spielt sie in der Berichterstattung nur eine größere Rolle, wenn es den Milchbauern existenziell an den Kragen geht oder mal wieder ein Lebensmittelskandal die Aufmerksamkeit bindet. Das hat einen guten Grund. Wirtschaftlich betrachtet ist die Branche mittlerweile zum Zwerg geschrumpft. Nur ein Prozent der deutschen Wirtschaftsleistung entspringt dem Anbau von Pflanzen oder der Tierzucht. Ist angesichts dessen ein eigenes Ministerium für Landwirtschaft überhaupt noch zeitgemäß? Die Antwort ist ein klares Nein. Eine neue Regierung hat die Möglichkeit, durch einen anderen Zuschnitt der Zuständigkeiten sowohl den Verbraucherbelangen als auch denen der Umwelt besser zu entsprechen. Die Interessen der Agrarbetriebe und der Ernährungsindustrie kann das Wirtschaftsministerium mit vertreten. Die anderen Interessen in Zusammenhang mit der Landwirtschaft sind der Verbraucherschutz und der Erhalt intakter ländlicher Räume. Beide stehen oft genug im Widerstreit mit denen der Landwirte und sollten daher eigene Sachwalter haben. Diese Aufgaben könnten das Gesundheits- und das Umweltministerium übernehmen. Dieser Zuschnitt würde die Belange der Verbraucher und der Umwelt stärken. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

