NEW YORK (Dow Jones)--Nach Citigroup und JP Morgan Chase haben auch Bank of America sowie Goldman Sachs hohe Summen auf Finanzgeschäfte mit dem Möbelkonzern Steinhoff abgeschrieben. Wie die beiden Geldhäuser bei Vorlage der Geschäftsberichte am Mittwoch mitteilten, wurde eine Belastung von mehr als 400 Millionen US-Dollar aus Krediten an Steinhoff-Ex-Chairman Christo Wiese verbucht. Zusammen mit Verlusten und Kreditkosten der beiden anderen Großbanken summiert sich die Belastung auf mehr als 1 Milliarde Dollar.

Damit dürfte für die Bankenbranche aber das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht sein. Wenn europäische Banken in den kommenden Wochen ihre Geschäftszahlen vorlegen, wird diese Summe wohl noch steigen.

Eine Gruppe von Banken hatte Wiese im Jahr 2016 Kredite über 1,6 Milliarden Euro gegeben, die mit Aktien von Steinhoff besichert wurden. Die Aktie des Möbelhändlers brach allerdings angesichts des Bilanzskandals massiv ein und die Geldhäuser trennten sich teils im großen Stil von den Papieren - ohne Rücksicht auf Verluste.

January 17, 2018

