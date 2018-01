Mainz (ots) -



Wer setzt sich beim Machtkampf um die GroKo durch? Die SPD-Parteifunktionäre, die kräftig für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen werben, oder die Gegner an der Basis? In den Sondierungsverhandlungen konnte die SPD-Führung zwar einige Forderungen durchpauken, Bürgerversicherung, Erhöhung des Spitzensteuersatzes oder Abschaffung der Befristung von Beschäftigungsverhältnissen wurden jedoch abgeschmettert. Überzeugt das Kompromisspapier die SPD-Basis? Werden die Delegierten beim Parteitag am Sonntag der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zustimmen? Auch Malu Dreyer, die sich bislang für eine Minderheitenregierung stark gemacht hatte, wirbt nun für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen und damit für die GroKo. Für Malu Dreyer, Andrea Nahles und Martin Schulz geht es jetzt auch um Glaubwürdigkeit. Können sie die Parteigenossen überzeugen?



Weitere Themen: - Operation mit Nebenwirkungen - Narkose oft gefährlicher als erwartet - Zur Sache will's wissen: Personalmangel in der Justiz - Ist unsere Sicherheit in Gefahr? - Prozess geplatzt - Täter frei! Wie endlose Verfahren den Angeklagten nutzen - Abschiebehäftling aus Alzey in Italien aufgetaucht: Schlüpft Hicham B. den Behörden durchs Netz? - Geruchsbelästigung im Wohngebiet - Ausbildungsbetrieb der TH-Bingen in der Kritik - Zur Sache hilft: Investorpleite - Fördergeld futsch?



Moderation: Daniela Schick



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" Das SWR-Politikmagazin "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden. In "Zur Sache Schätzchen" liefern sich Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Julia Klöckner (CDU) als computeranimierte Comic-Figuren eine augenzwinkernde Auseinandersetzung um aktuelle Themen.



