Zürich (ots) - Medienunternehmer und Alt-Bundesrat Christoph

Blocher investiert an seinem Wohnsitz in Herrliberg an der Zürcher

Goldküste. Er plant gemäss «Handelszeitung» eine «Parkerweiterung mit

Wohnbau und Annexbauten». Blochers Baugesuch wird in den nächsten Tag

im Amtsblatt publiziert.



Das gesamte Investitionsvolumen des Projekts dürfte sich auf zirka

20 Millionen Franken belaufen. Dies für das Bauvorhaben und die

Nachbarliegenschaft, die der ehemalige SVP-Bundesrat und Besitzer der

Ems-Chemie gekauft hat. Auf dem Gelände von über 4000 Quadratmetern

sollen eine Parkerweiterung und ein Zweifamilienhaus entstehen, das

der Besitzer dereinst vermieten will. Geplant ist auf der Parzelle

ausserdem der Bau von mehreren unterirdischen Räumen. Sie sind

reserviert für Blochers Bibliothek und seine Bildersammlung. Letztere

umfasst mittlerweile 500 Werke, darunter der Schweizer Künstler

Albert Anker und Ferdinand Hodler. Die Annexbauten sollen gemäss

Ausschreibung rund 10 Millionen Franken kosten.



Blocher betont, dass er auf seinem Gelände kein öffentlich

zugängliches Museum errichten will. Vielmehr würden die Räume

ausschliesslich privat genutzt.



