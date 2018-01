Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat mit seinem heutigen Besuch die Bedeutung der Modemesse Panorama Berlin im Rahmen der Berlin Fashion Week hervorgehoben. Bei seinem Messerundgang auf Europas größter Modemesse informierte er sich über die Kollektionen der Herbst/Winter 2018 Saison.



Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller: "Einmal mehr ist die deutsche Hauptstadt Zentrum der Modewelt. Die Fashion Week ist eine bedeutende Leitveranstaltung, ihre Modemessen zeigen das Spektrum der internationalen Modetrends. Die Modemetropole zieht seit Jahren erfolgreich kreative junge Labels an: Das macht die Branche zu einem wichtigen Faktor der Berliner Wirtschaft."



Mehr als 800 Brands präsentieren noch bis Donnerstag Kollektionen aus den Bereichen Formal- und Casualwear, Contemporary, Denim, Accessories, Shoes, nachhaltige Mode und Plus Size sowie ausgewählte Lifestyleprodukte in zehn Messehallen.



Die Panorama Berlin ist eine Gemeinschaftsproduktion der Pano-rama Fashion Fair Berlin GmbH unter Leitung des geschäftsfüh-renden Gesellschafters Jörg Wichmann und der Messe Berlin GmbH.



Weitere Informationen:



Panorama Fashion Fair Berlin GmbH, Tom Heise, Chief Communication Officer, Tel +49.30.27.59.560.20, Mail: t.heise@panorama-berlin.com, www.panorama-berlin.com



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Wolfgang Rogall PR Manager Pressereferent Messedamm 22 14055 Berlin Tel.: +4930 3038-2218 Fax: +4930 3038-2287 rogall@messe-berlin.de