Kanzlerin Angela Merkel und ihr neuer österreichischer Kollege Sebastian Kurz haben sich eine enge Zusammenarbeit zugesagt.

Bei einem Treffen im Kanzleramt in Berlin vereinbarten sie am Mittwoch eine Kooperation in der Europapolitik, betonten aber auch Differenzen von der Flüchtlingspolitik bis zur Pkw-Maut. "Wir haben aus deutscher Perspektive gestaunt, dass - nachdem Österreich uns gelehrt hat, was eine Maut ist - Österreich nun gegen unsere Maut klagen möchte", sagte Merkel bei einem gemeinsamen Auftritt mit Kurz.

Der Antrittsbesuch des Chefs der konservativen ÖVP bei der CDU-Vorsitzenden war mit Spannung erwartet worden. Kurz bildete kürzlich eine Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ. "Wir werden die neue österreichische Regierung - das habe ich auch dem Bundeskanzler gesagt - an ihren Taten messen", sagte Merkel dazu. Sie persönlich werde genauer hinschauen als sonst. Die Informationen über die beabsichtige Europapolitik stimme sie aber zuversichtlich. Kurz hatte die Zuständigkeit für die EU-Politik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...