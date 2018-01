Rumänien bekommt erstmals eine Regierungschefin. Allerdings weckt die EU-Abgeordnete Dancila keinerlei Hoffnungen auf einen verstärkten Anti-Korruptions-Kampf, da sie als Verbündete ihres vorbestraften Parteichefs gilt.

Die EU-Abgeordnete Viorica Dancila soll neue Regierungschefin in Rumänien werden. Sie wäre die erste Frau in diesem Amt in Bukarest. Staatspräsident Klaus Iohannis schlug die 54 Jahre alte Politikerin der sozialdemokratischen PSD am Mittwoch dem Parlament als Nachfolgerin des am Montag zurückgetretenen Ministerpräsidenten Mihai Tudose vor. Iohannis, der der bürgerlichen Opposition nahesteht, handelte damit auf Druck des PSD-Vorstands.

Dancila verdankt ihre bisherige Karriere dem umstrittenen PSD-Chef Liviu Dragnea, der nicht selbst regieren ...

