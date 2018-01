Von Matthias Goldschmidt

FRANKFURT (Dow Jones)--Bafin-Chef Felix Hufeld hat bei der Bewertung der neuen Finanzrichtlinie Mifid 2 Geduld angemahnt. "Erst wenn wir Mifid 2 & Co eine Weile angewendet haben, können wir ermessen, wie die Regelwerke tatsächlich wirken - für sich genommen und zusammen", sagte Hufeld beim Neujahrsempfang der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) in Frankfurt. "Es wäre nicht überraschend, wenn wir auch die Mifid an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssten."

Mifid 2 stärke den Kunden und damit das schwächste Glied in der Wertschöpfungskette, so Hufeld. Das sei ebenso erforderlich wie richtig. Das sei zu beachten, bevor man die Finanzrichtlinie unreflektiert als "regulatory overkill" abqualifiziere.

Bei der Umsetzung verfolge die Bafin das Prinzip "Aufsicht mit Augenmaß". "Wer sich ernsthaft bemüht, neue Regeln fristgerecht umzusetzen, es aber nicht schafft, etwa weil die IT Probleme bereitet, dem reißen wir nicht den Kopf ab", sagte Hufeld. Aufsicht mit Augenmaß sei allerdings "kein Freifahrtschein dafür, es mit der Mifid insgesamt nicht so genau zu nehmen und die eine oder andere Vorschrift zu schlabbern".

Hufeld ging in seiner Rede laut vorab verbreitetem Text auch auf die Panama Papers ein, über die weltweit verbreitete Praktiken zu Steuerflucht und -vermeidung enthüllt worden waren. Von den elf deutschen Banken, die in Geschäfte mit Mantelgesellschaften und anderen Steuersparkonstruktionen über die panamaische Kanzel Mossack Fonseca verwickelt waren, habe nach den Erkenntnissen der Bafin keines "in erheblichem Maße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften verstoßen".

Mit Blick auf den digitalen Wandel in der Finanzbranche warnte der Behördenchef davor, einen "regulatorischen Bonus, losgelöst von faktenbasierter Analyse, der Bewertung von Risikoprofilen, Ausfallwahrscheinlichkeiten, Risiko-Return-Verhältnissen oder Ähnlichem" zu gewähren. "Wer dies tut, legt den Keim für neue Finanzkrisen."

Kontakt zum Autor: matthias.goldschmidt@wsj.com

DJG/mgo/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 13:43 ET (18:43 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.