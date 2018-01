Die Abgeordneten des EU-Parlaments haben am Mittwoch für strengere Ausfuhrkontrollen für Spionagetechnik gestimmt. Mit dieser Position gehen die Abgeordneten nun in Verhandlungen mit den Regierungen der Mitgliedstaaten.

Das EU-Parlament will strengere Exportkontrollen für Technologien, die von autoritären Regierungen zur Überwachung von Menschen genutzt werden können. Die Parlamentarier stimmten am Mittwoch in Straßburg mit großer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...