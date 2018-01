Halle (ots) - Der Familiennachzug bestimmt die Agenda. Dabei gibt es überhaupt keine belastbaren Zahlen, wie viele Menschen zu ihren Angehörigen nach Deutschland drängen. Schätzungen reichen von 50 000 bis zu mehreren Millionen. Die tatsächliche Zahl dürfte wohl eher am unteren Ende dieser Skala liegen. Darauf deuten Studien und Hochrechnungen anhand erteilter Visa hin. Selbst wenn es mehr sein sollten, diese Menschen werden niemals alle auf einmal kommen. Die in den Sondierungsgesprächen zwischen Union und SPD vereinbarte Obergrenze des Nachzugs von 1 000 Angehörigen pro Monat ist daher unseriös. Sie suggeriert, es gelte einen Massenansturm abzuwenden, von dem niemand weiß, ob es diesen überhaupt geben wird.



