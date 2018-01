CUPERTINO/KALIFORNIEN (IT-Times) - Dass der US-Technologiekonzern Apple Inc. vor Liquidität nur so strotzt ist kein wirkliches Geheimnis. Doch nun hat die kalifornische High-Tech Company ihre neuesten Pläne auf den Tisch gelegt. Eine unglaubliche Summe von insgesamt 350 Mrd. US-Dollar will Apple Inc....

Den vollständigen Artikel lesen ...