Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat bei ihren Überprüfungen zwar kritische Geschäfte bemerkt, an die Geldwäschevorschriften hätten sich die deutschen Banken aber gehalten.

Die Finanzaufsicht BaFin hat keine Hinweise darauf, dass eine deutsche Bank in Panama in größerem Maßstab verbotene Geldwäsche betrieben hat. "Bislang sieht es so aus, als habe keines der elf Institute, die an derartigen Geschäften beteiligt waren, in erheblichem Maße gegen geldwäscherechtliche Vorschriften verstoßen", sagte BaFin-Chef Felix Hufeld am Mittwochabend in Frankfurt. Die Behörde sehe die Geschäfte, die 2016 durch die Veröffentlichung der sogenannten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...