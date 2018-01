NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Mittwoch etwas nachgegeben. Für leichte Belastung sorgte der starke Aktienmarkt, was die Nachfrage nach als sicher empfundenen Wertpapieren dämpfte.

Der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed bewegte die Kurse kaum. Die US-Wirtschaft dürfte sich den Währungshütern zufolge weiterhin gut entwickeln.

Zweijährige Anleihen gaben um 1/32 Punkt auf 99 22/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 2,039 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 5/32 Punkte auf 98 25/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,384 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Papiere büßten 9/32 Punkte ein und fielen auf 97 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,570 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren sanken um 13/32 Punkte auf 98 2/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,846 Prozent./la/he

