Berlin (ots) - Der Berliner Verfassungsschutz hat eine Studie zu den Anhängern der salafistischen Ideologie vorgestellt, und diese Studie ist die erste ihrer Art in der gesamten Bundesrepublik.



Sicherheitsbehörden sowie Beschäftigte von Präventions- und Deradikalisierungsprojekten haben damit nun erstmals eine valide Datenbasis. Gesicherte Erkenntnisse statt gefühlten Wissens: Das kann den Kampf gegen den religiös verbrämten Extremismus zielgerichteter und wirkungsvoller machen.



Gut zu wissen ist es beispielsweise, dass sich unter den selbst ernannten Tugendwächtern eben nicht nur Jugendliche und Heranwachsende befinden, sondern dass viele längst Ende 30 oder schon jenseits der 40 sind. Die Szene ist also etablierter als angenommen.



Wichtig für die politische Diskussion ist auch die Erkenntnis, dass unter den zurzeit 950 Salafisten offenbar nur wenige Flüchtlinge sind. Das dürfte den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen.



Was bleibt, ist die Frage, warum es eine solche Studie erst jetzt gibt. Denn die salafistische Szene entstand in Deutschland und Berlin bereits vor mehr als zehn Jahren. Eine ordentlich aufbereitete Excel-Auswertung hätte also schon vor vielen Jahren vorliegen können.



