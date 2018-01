Credit Suisse hebt Munich Re auf 'Neutral' und Ziel auf 185 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Munich Re von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 174 auf 185 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte von steigenden Preisen im Segment Sach- und Unfallversicherungen profitieren, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte die Umstrukturierung der Erstversicherungstochter Ergo Früchte tragen.

Credit Suisse hebt Hannover Rück auf 'Outperform' - Ziel 120 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Hannover Rück von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 102 auf 120 Euro angehoben. Der Rückversicherer dürfte von möglichen Preissteigerungen im Segment Sach- und Unfallversicherungen profitieren, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sollte die Sparte Leben 2018 die Profitabilitätsschwelle erreichen./edh

UBS hebt Krones auf 'Neutral' und Ziel auf 115 Euro

ZÜRICH - Die Schweizer Großbank UBS hat Krones von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 99 auf 115 Euro angehoben. Das Preisumfeld für den Hersteller von Getränkeabfüllanlagen könnte sich verbessern, schrieb Analyst Sven Weier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe seien die rekordhohe Nachfrage, Veränderungen im Management und Restrukturierungen bei Wettbewerbern. Anleger bräuchten aber Geduld.

DZ Bank senkt Hella auf 'Halten' - Fairer Wert hoch auf 61 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Hella nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal 2017/18 von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert aber von 60 auf 61 Euro angehoben. Der Autozulieferer habe die Erwartungen übertroffen und den Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem favorisiere er mit Blick auf den sich abzeichnenden Strukturwandel weiterhin Branchenvertreter mit einer guten Positionierung beim Thema Elektronik. Hella zähle dazu. Nach den jüngsten Kursgewinnen erscheine die Aktie aber zunehmend fair bewertet.

Macquarie hebt Drillisch auf 'Outperform' - Ziel 76 Euro

LONDON - Die australische Investmentbank Macquarie hat Drillisch von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 57 auf 76 Euro angehoben. Der Telekomanbieter sei mit Blick auf die Mobilfunktarife und die Preise hervorragend aufgestellt, schrieb Analyst Guy Peddy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Vergleich dazu schätzt der Experte Telefonica Deutschland negativ ein. Drillisch sorge für Wettbewerbsdruck.

Baader Bank senkt Deutsche Beteiligungs AG auf 'Hold' - Ziel hoch

MÜNCHEN - Die Baader Bank hat die Aktie der Deutschen Beteiligungs AG angesichts eines kurzfristig nur noch begrenzten Spielraums für weitere Kurssteigerungen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das Kursziel erhöhte Analyst Tim Dawson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von 47,90 auf 50,30 Euro. Das Geschäftsjahr 2016/17 sei ausgezeichnet gewesen. Der zunehmend positiven Sicht der Investoren auf das SDax-Unternehmen trage der Aktienkurs mittlerweile aber Rechnung./ajx

HSBC hebt Adler Real Estate auf 'Buy' - Ziel hoch auf 19 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Adler Real Estate von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 15,50 auf 19,00 Euro angehoben. Die Immobiliengesellschaft ernte nun die Früchte der Restrukturierung, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Wachstum dürfte sich fortsetzen und sei in den aktuellen Markterwartungen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Der Experte erhöhte die Schätzungen für den Betriebsgewinn (FFO) 2018 um 24 Prozent und für 2019 um 30 Prozent.

SocGen startet Infineon mit 'Buy' - Ziel 29 Euro

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat die Beobachtung der Aktie von Infineon mit "Buy" und einem Kursziel von 29 Euro aufgenommen. Nach den rekordhohen Umsätzen der Halbleiterbranche im vergangenen Jahr erwarte er wegen des guten Konjunkturumfelds 2018 ein weiteres Wachstum, schrieb Analyst Aleksander Peterc in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktien sowohl von Infineon als auch von Konkurrent STMicro hätten dank starker Margen und solider Wachstumstreiber Luft nach oben.

Goldman senkt Ziel für Deutsche Bank auf 15,10 Euro - 'Neutral'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 15,60 auf 15,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Seine revidierten Schätzungen reflektierten die Auswirkungen der US-Steuerreform sowie die vorläufigen Zahlen der Deutschen Bank für das vierte Quartal, schrieb Analyst Jernej Omahen passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick der Bank sei ausgesprochen trüb.

Bernstein senkt Ziel für Bayer auf 129 Euro - 'Outperform'

NEW YORK - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Bayer von 131 auf 129 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Niedrigere Schätzungen für Monsanto im Jahr 2018 seien der Grund für das neue Ziel, schrieb Analyst Jeremy Redenius in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für das Pharmageschäft von Bayer sieht er in diesem Jahr nur wenige Kurstreiber. Für eine überdurchschnittliche Entwicklung dürfte daher das Agrarchemie-Geschäft sorgen, dass zu Wachstum zurückfinde.

KUNDENHINWEIS: Sie lesen eine Auswahl der Analysten-Umstufungen von dpa-AFX

/he

AXC0264 2018-01-17/21:35