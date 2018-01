Es geht weiter aufwärts mit der amerikanischen Wirtschaft. Viele Firmen suchen allerdings nach Fachkräften. Nach Angaben der US-Notenbank habe auch die Inflation leicht zugelegt, meldete die Fed in ihrem Beige Book.

Die US-Wirtschaft ist nach einer Umfrage der US-Notenbank Federal Reserve in den vergangenen Wochen weiter gewachsen. Die Aktivität sei von Ende November bis Ende Dezember leicht bis moderat gestiegen, teilte die Fed am Mittwoch in ihrem sogenannten Beige Book mit.

Auch die Inflation habe leicht bis moderat zugelegt. Die meisten Distrikte hätten berichtet, dass die Löhne mäßig gestiegen seien. Etliche Bezirke hätten eine Zunahme bei den Herstellungs-, Bau- und Transportkosten ...

