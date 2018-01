TORONTO, ONTARIO -- (Marketwired) -- 01/17/18 -- The common shares of Vogogo Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at thecse.com on the trading date.

Vogogo is a technology services provider focused on transaction risk management capabilities. The Company owns certain rights and software for payment processing and transaction risk services, and is pursuing opportunities to utilize such rights and software.

Les actions ordinaires de Vogogo Inc. ont ete approuvees pour inscription a la cote du CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur thecse.com a la date de negociation.

Vogogo est un fournisseur de services technologiques axe sur les capacites de gestion des risques de transaction. La Societe possede certains droits et logiciels pour les services de traitement des paiements et de gestion des risques lies aux transactions, et cherche des occasions d'utiliser ces droits et logiciels.

---------------------------------------------------------------------------- Issuer/Emetteur: Vogogo Inc. ---------------------------------------------------------------------------- Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires ---------------------------------------------------------------------------- Symbol(s)/Symbole(s): VGO ---------------------------------------------------------------------------- Number of securities issued and outstanding/ Titres emis et en circulation: 132 495 137 ---------------------------------------------------------------------------- Number of Securities reserved for issuance/ Titres reserves pour emission:66 740 000 ---------------------------------------------------------------------------- CSE Sector/Categorie: Technology/Technologie ---------------------------------------------------------------------------- CUSIP: 928583 10 3 ---------------------------------------------------------------------------- ISIN: CA 928583 10 3 3 ---------------------------------------------------------------------------- Boardlot/Quotite: TBD ---------------------------------------------------------------------------- Trading Currency/Monnaie de negociation: CDN$/ $CA ---------------------------------------------------------------------------- Trading Date/Date du debut des negociations: Le 19 janvier/January 2018 ---------------------------------------------------------------------------- Other Exchanges/Autres marches: N/A ---------------------------------------------------------------------------- Fiscal Year end /Cloture de l'exercice financier: December 31/le 31 decembre ---------------------------------------------------------------------------- Transfer Agent/Agent des transferts: AST Trust Company (Canada) ----------------------------------------------------------------------------

