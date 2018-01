FRANKFURT (Dow Jones)--Ein neuer Rekordstand im Dow-Jones-Index und ein zum Dollar nachgebender Euro haben den deutschen Aktien am Mittwoch im nachbörslichen Handel zu einer Erholung verholfen. Auffällig sei dabei das Plus von 1,6 Prozent in der Infineon-Aktie gewesen, berichtete ein Händler. Einen nachrichtlichen Hintergrund habe der Anstieg aber nicht gehabt. Auf Xetra hatten Infineon um 0,9 Prozent nachgegeben.

Steinhoff, die im regulären Handel schon um gut 16 Prozent zugelegt hatten, stiegen am Abend um weitere 3 Prozent.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 13.241 13.184 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 17, 2018 16:30 ET (21:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.