CSU-Chef Horst Seehofer will nicht über das Schicksal von Angela Merkel (CDU) im Falle möglicher Neuwahlen spekulieren. "Ich will keine Neuwahlen. Und wer keine Neuwahlen will, der muss sich über Spitzenkandidaten keine Gedanken machen", sagte Seehofer der "Bild" (Donnerstagsausgabe) auf die Frage, ob Merkel im Falle von Neuwahlen wieder die natürliche Spitzenkandidatin der Union wäre.

Wenn die SPD am Sonntag den Weg für die GroKo frei mache, "dann werden es vier sehr gute Jahre für Deutschland", so Seehofer. Darüber hinaus lobte der CSU-Chef den Zustand der Kanzlerin: "Wer Angela Merkel bei den Verhandlungen erlebt hat, der macht sich um ihre Fitness, ihren politischen Führungs- und Gestaltungswillen keine Sorgen."