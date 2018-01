STATS ist mit der Einstellung von Mergele auf Wachstum eingestellt. Dieser bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit der Leitung sowohl börsennotierter als auch privat geführter Unternehmen in den Bereichen Software, Daten und Technologie mit.

Heute hat STATS, der weltweite Marktführer im Bereich Sportdaten und -informationen, die Einstellung der erfahrenen Software-Führungskraft Carl Mergele als Chief Executive Officer bekannt gegeben.

Mergele verfügt über umfassende Erfahrung in Leitung und Ausbau von Softwareunternehmen, die erstklassige Produkte und hervorragenden Kundenservice in zahlreichen Sektoren anbieten. Im November 2016 war Mergele Software-Führungskraft des an der NYSE gehandelten Unternehmens Lexmark International, Inc., das nach einer Reihe von Software-Übernahmen in den vorangehenden vier Jahren für 3,6 Milliarden USD an ein Konsortium von Private-Equity-Investoren verkauft wurde. Nebst der Leitung von Softwareunternehmen als CEO darunter Unternehmen im Besitz von Vista war Mergele Vorstandsmitglied von fast zwei Dutzend Unternehmenseinheiten.

Mergele wird die nächste Wachstumsphase des Unternehmens einleiten. Die Kunden von STATS die innovativsten und erfolgreichsten Sportmannschaften, Ligen und Marken bekommen so die besten Daten, Informationen und Technologien und haben damit einen Wettbewerbsvorteil.

"Ich freue mich sehr, dass ich Mitglied des Teams von STATS werde. Als CEO möchte ich mich dafür engagieren, unseren Kunden die besten Produkte und Dienstleistungen anzubieten", sagte Mergele. "STATS verfügt weltweit über die besten und vielfältigsten Sportdaten und -einblicke, und wir werden unsere Angebote weiterhin verbessern und erweitern, um garantieren zu können, dass unsere Kunden die Instrumente und das Wissen haben, auf die sie sich verlassen können müssen."

Über STATS

STATS ist Weltmarktführer im Bereich Sportinformationen und bewegt sich im Schnittpunkt von Sport und Technologie. Die weltweit innovativsten Marken, Technologiefirmen, Ligen sowie Dutzende von Teams bei Weltmeisterschaften vertrauen auf STATS, um ihren Weg zum Sieg zu finden. STATS kombiniert die schnellste und genaueste Datenplattform der Branche mit Videoanalysen, Sportinhalten und Forschung, Spielertracking über STATS SportVU sowie einer Reihe anpassbarer digitaler Markenlösungen. Als Pionier für Live-Sportdaten treibt STATS nach wie vor die Innovationen in der Branche an und unterstützt damit sowohl die Teamleistung als auch das Fan-Erlebnis. Weitere Informationen finden Sie unter www.stats.com und folgen Sie STATS auf Twitter unter @STATSEngage.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180117006547/de/

Contacts:

STATS

Reed Findlay, +1 847-583-2642

mediarelations@stats.com