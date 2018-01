White-Box-Plattform bietet vollständige Netzwerk-Funktionalität und Offload von Datenverkehr auf der Benutzerebene am Rand der Funkzelle

Mavenir hat im Zuge seines Schwerpunkts auf der Transformation der mobilen Netzwerkökonomie für Kommunikationsdienstleister heute seinen virtualisierten Media Breakout Controller (vMBC) angekündigt. Über diese einzelne White-Box-Routing-Plattform können Betreiber virtuellen Daten-Offload für Routing, Firewall und Benutzerebene hosten.

Die Netzwerke von heute 3G, 4G oder 5G stehen unter Druck, da sie erhöhte Bandbreite ermöglichen müssen, die LTE und die entsprechenden Frequenzkombinationen unterstützen und die Latenz für die Netzwerkinteraktion senken müssen. Daher müssen die Kapazitäten für den durch den Kern des Netzwerks geleiteten Datenverkehr kontinuierlich vergrößert werden.

Mit Multi-Access-Edge-Computing-Standardisierung (MEC) wird versucht, einige dieser Probleme zu lösen, indem die Rechenfunktionalität am Rand platziert wird. Die Steuerung erfolgt jedoch weiterhin hauptsächlich vom Kern aus, auf Grundlage konventioneller, zentralisierter Strukturen. Die Möglichkeit zur Skalierung der Netzwerkfunktionalität mittels virtueller Elemente und COTS-HW-Plattformen ermöglicht die Bereitstellung von Netzwerkfunktionalität überall.

Die innovative Lösung von Mavenir bietet die Möglichkeit, den Daten-Offload von virtuellem Routing, Firewall und Benutzerebene innerhalb einer einzigen White-Box-Routing-Plattform zu hosten, die überall am Rand des Netzwerks bereitgestellt werden kann u. a. in Funkzellen, lokalen Datenzentren und bei Unternehmen. Über den vMBC kann ein vorhandener "Funkzellen-Router" direkt mit den gleichen physischen Abmessungen ersetzt werden. So kann die Integrität des bestehenden Netzwerks und eine nahtlose Integration in die MANO-betriebsfähigen Systeme der nächsten Generation sichergestellt werden.

Der vMBC ist ein Untergerät innerhalb von Mavenirs Access-Product-Portfolio, mit dem die Virtualisierung zum Rand des Netzwerks hin ausgedehnt wird. Er ermöglicht strategische Differenzierung durch die Ermöglichung eines lokalen Auslagerns des Benutzerverkehrs. Die Lösung kann mit zusätzlichen virtuellen Funktionen kombiniert werden, die Videooptimierung, Caching und virtualisierte Base Band Units (vBBU) für Cloud RAN ermöglichen. Mit dieser Lösung wird der Weg für die Nutzung bisher nicht inbegriffener Fronthaul-Lösungen sowie zur Bearbeitung der Funkschnittstelle auf COTS-Prozessoren bereitet, was sich alles deutlich auf die Gesamtbetriebskosten auswirkt.

"Allen Betreibern stellt sich die Herausforderung, profitabel zu bleiben - und gleichzeitig das Dilemma, dass sie in Netzwerkkapazitäten investieren müssen. Bedenkt man, dass verschlüsselte Over-the-Top-Videos den Großteil des Benutzerverkehrs ausmachen, ist damit für den Betreiber, der das Netzwerk bereitstellt, keinerlei Umsatz verbunden", sagte Pardeep Kohli, President und CEO von Mavenir. "Der vMBC von Mavenir ermöglicht es über eine kleine Änderung der Struktur, dass dieser Datenverkehr in die Cloud abgestoßen wird, sobald dies physisch möglich ist."

"Angesichts der Tatsache, dass fast 80 Prozent der Nutzerdaten aktuell Videodaten sind (und der größte Teil davon verschlüsselt ist), wird durch die Bereitstellung von Breakout-Lösungen die Umschichtung von Netzwerk-Assets sowohl von der Steuer- als auch von der Benutzerebene möglich. iGR schätzt, dass ungefähr 40 Prozent der Videoinhalte auch am Rand gecached werden könnten", sagte Iain Gillott, President und Gründer von iGR. "Die Kunst besteht darin, von den Funktionen und den Vorteilen bezüglich der Betriebskosten zu profitieren, ohne auf 5F-Strukturen upgraden zu müssen das geht jetzt mit einer White-Box-Plattform am Rand des Netzwerks."

Über Mavenir:

Mavenir wurde mit dem Ziel gegründet, die Mobilfunknetzwerkökonomie für Communication Service Providers (CSPs) neu zu definieren. Unsere innovativen Lösungen bereiten den Weg zu 5G mit 100%ig softwarebasierten, durchgehenden Cloud Native-Netzwerklösungen. Durch die optimale Nutzung von wichtigen Branchenneuheiten bei VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC und Cloud RAN optimiert Mavenir die Netzwerktransformation für mehr als 250 CSP-Kunden in mehr als 130 Ländern, die mehr als 50 der Nutzer weltweit betreffen.

Wir streben nach disruptiven, innovativen Technologiearchitekturen und Geschäftsmodellen, die zur Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Geschwindigkeit von Diensten beitragen. Dank der Lösungen, die die Evolution von NFV zur Erreichung von Rentabilität auf Webebene voranbringen, bietet Mavenir den CSPs Lösungen zur Einnahmengenerierung, Kostensenkung und Einnahmensicherung. www.mavenir.com

