Auf türkische Zitronen konnte mit Ausnahme von Köln überall zugegriffen werden. Italienische Produkte mit Blatt traten in München auf. Wegen einer angewachsenen Versorgung wurde das Interesse fast immer gedeckt, lediglich in München gelang dies nicht. Dort zogen daraufhin die Bewertungen, wie auch in Köln, etwas an. Auf den übrigen Plätzen verharrten die...

Den vollständigen Artikel lesen ...