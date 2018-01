Erneut nimmt die Vereinigung der Erzeuger und Exporteure von Erdbeeren und Beeren aus Huelva (Freshuelva) an der bedeutendsten Obst- und Gemüsehandelsmesse in Europa teil, die Fruit Logistica, vom 7.-9. Februar 2018, in Berlin. Freshuelva wird in Halle 18 an Stand B-02C zu finden sein, wo die Vereinigung eine komplette Arbeitsagenda entwickeln wird. Foto Freshuelva Fruit Logi´stica...

Den vollständigen Artikel lesen ...