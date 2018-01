Nach dem Missbrauch eines Neunjährigen im Raum Freiburg fordert Katja Dörner, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, verbindliche Regeln für die Fortbildung von Familienrichtern. Zudem sieht sie Verbesserungsbedarf an Schulen.

"Es fehlt oft immer noch an der notwendigen Sensibilisierung insbesondere an Schulen",sagte Dörner der "Heilbronner Stimme" (Donnerstagsausgabe). "Lehrkräfte, die jeden Tag mit den Kindern zu tun haben, müssen viel mehr in die Lage versetzt werden, Anzeichen von Missbrauch zu erkennen und dann auch aktiv zu werden", so die Grünen-Politikerin. "Wichtig ist zudem, die Fortbildung und Qualifizierung von Familienrichtern verbindlich zu regeln sowie die Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen, auch um die Position der Kinder in familiengerichtlichen Verfahren zu stärken."