Formulare werden bis 14. Februar 2018 akzeptiert

Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute bekannt, dass die Einreichung von Konferenzbeiträgen (Call for Speaker Proposals) für die CES Asia 2018 jetzt möglich ist. Der Aufruf bezieht sich auf Abstracts und Referenten für das Konferenzprogramm der CES Asia. Interessierte, darunter Fachleute aus ganz Asien und zahlreichen Branchen, haben ab jetzt und bis zum 14. Februar die Möglichkeit, Vorschläge für Konferenzbeiträge einzureichen.

Führungskräfte der Branche, Futuristen und Visionäre aus den Bereichen Fahrzeugtechnologie, Finanztechnologie, intelligente Städte und anderen relevanten Technologien, sind herzlich eingeladen, Beitragsvorschläge vorzulegen. Die Annahme wird bis zum 2. April 2018 bekanntgegeben. Bitte beachten Sie die vollständige Liste der Konferenzthemen, Beitragsrichtlinien und Referenteninformationen, bevor Sie einen Vorschlag einreichen.

Das Konferenzprogramm der CES Asia umfasst über 30 Konferenzsitzungen mit mehr als 115 angesehenen Branchenfachleuten aus der ganzen Welt. Die Referenten der CES Asia sprechen vor einem Publikum von renommierten Branchenfachleuten, darunter 1.200 Medienvertreter aus aller Welt. Insgesamt werden mehr als 40.000 Besucher aus 80 Ländern, Regionen und Gebieten auf der Messe erwartet. Im Rahmen des Konferenzprogramms bietet die Hauptrednerbühne der CES Asia zudem ein internationales Forum für CEOs und hochrangige Führungskräfte auf einer der wachstumsstärksten Technologie-Fachmessen in Asien.

Die CES Asia 2018 befindet sich im Besitz der CES und wird von dieser gemeinsam mit Shanghai Intex ausgerichtet. Sie findet vom 13. bis 15. Juni in Shanghai (China) und ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche in China, wo bedeutende Marken und innovative Unternehmen aus mehreren vertikalen Märkten Asiens im Rampenlicht stehen. Zu den Teilnehmern der CES Asia gehören fast 6.000 hochrangige Führungskräfte und mehr als 1.200 Vertreter der globalen Medien und sie bietet ein internationales Hauptrednerforum für Top-CEOs.

Anfragen innerhalb Chinas richten Sie bitte an wanghuan@shanghai-intex.com. Anfragen von außerhalb Chinas richten Sie bitte an CESAsiaconferences@CTA.tech.

Die Anmeldung zur CES Asia 2018 wird im Januar 2018 geöffnet. Die aktuellsten Messenachrichten, Informationen, Fotos, B-Rolle und mehr finden Sie unter CESAsia.com.

Hinweis an die Redaktion:

Eine hochauflösende Video-B-Rolle der CES Asia ist zum problemlosen Herunterladen verfügbar unter CESAsia.com

Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der CES und wird von dieser gemeinsam mit Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum zu verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über die Consumer Technology Association und CES:

Die Consumer Technology Association (CTA) ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 351 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

KOMMENDE VERANSTALTUNGEN

CES Asia 2018

13. 15. Juni, Shanghai, China

13. 15. Juni, Shanghai, China Digital Patriots Dinner

17. April, Washington, DC/USA

17. April, Washington, DC/USA CES on the Hill

18. April, Washington, DC/USA

