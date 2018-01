ADDISON, Ill., 18. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Der diversifizierte Hersteller von Metallbauteilen JD Norman Industries, Inc. (http://jdnorman.com/) hat die Übernahme der REGE Motorenteile GmbH abgeschlossen. Die Übernahmevereinbarung wurde im Dezember 2017 unter Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen bekannt gegeben, die mittlerweile erfolgt sind.

Die REGE Motorenteile GmbH mit Hauptsitz in Eisenach ist ein Hersteller von feinmechanischen Komponenten und Baugruppen für Fahrzeug- und Industriemärkte. Das Unternehmen verfügt über Produktionsstätten in Deutschland und Rumänien und beliefert Kunden in ganz Europa und Nordamerika.

"Wir freuen uns, die erfolgreiche Übernahme der REGE Motorenteile GmbH abschließen zu können", sagte Justin D. Norman, President und Chief Executive Officer bei JD Norman Industries, Inc. "Durch diese Übernahme können wir unseren Kunden ein leistungsstärkeres Service-Portfolio anbieten, mit verbesserten Produkten, Technologien und Produktionsstandorten."

Mit der Übernahme der REGE Motorenteile GmbH durch JD Norman entsteht ein globaler Zulieferer von hochentwickelten Bauteilen für die Automobilbranche und Industriemärkte mit rund 2.000 Mitarbeitern an 14 Standorten in sechs Ländern.

Weitere Informationen zu JD Norman Industries finden Sie unter www.jdnorman.com (http://www.jdnorman.com/).

Über JD Norman Industries, Inc.

JD Norman Industries, Inc. ist ein diversifizierter Hersteller von Metallbauteilen und -systemen mit Niederlassungen in Nordamerika und Europa. JD Norman ist führend in der Herstellung technisch hochentwickelter Produkte, darunter Gussteile sowie umgeformte und bearbeitete Metalle. Das Unternehmen beliefert namhafte Erstausrüster von Automobil-, Industrie- und Transportprodukten.

Kontakt:

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: JD Norman Industries, Inc. via Globenewswire



Carol Bouma+1 (630) 458-3705carol.bouma@jdnorman.com (mailto:carol.bouma@jdnorman.com)